أب عراقي يبيع ابنه مقابل 30 ألف دولار والمحكمة تصدر الحكم

الوكيل الإخباري-أصدرت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة العراقية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن عشر سنوات بحق أب باع ابنه مقابل 30 ألف دولار.

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وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي، أن "أحد أصدقاء الأب المجرم اتصل به وطلب منه شراء طفلا بمبلغ ثلاثين ألف دولار أمريكي لغرض التبني".



وأضاف، أن "الأب أبلغه أنه على استعداد لبيع ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات".



وتابع المجلس: "بمتابعة من قبل قاضي محكمة تحقيق الرصافة شكل فريقا للعمل في مديرية المكافحة المختصة، وتم على إثرها القبض على الأب بالجرم المشهود".



وأشار إلى أن "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لأحكام المادة 6/ أولا وخامسا من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012".



روسيا اليوم