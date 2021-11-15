الإثنين 15-11-2021
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الإثنين، 15-11-2021 09:23 ص

أب يرتكب جريمة مروعة بحق ابنه ويقول: كنت بأدبه في مصر

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الوكيل الإخباري- شهدت منطقة المرج المصرية جريمة مروعة ارتكبها أب بحق ابنه (8 أعوام)، حيث لقي الطفل مصرعه نتيجة التعذيب على يد والده.

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وفي التفاصيل، تلقت شرطة المرج بلاغا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول طفل جثة هامدة، حيث تبين العثور على جثة طفل وبها آثار تعذيب في مناطق مختلفة من الجسم.

وتمكنت تحريات الأمن المصري من كشف ملابسات الواقعة، إذ تبين أن الأب كان وراء هذه الجريمة، وكان يعذب الطفل بشكل دائم. 

وبعد ضبط المتهم، اعترف بجريمته، مشيرا إلى أنه "لم يقصد قتله"، وقال: "كنت بأدبه"، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة  التحقيقات.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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