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الثلاثاء، 29-11-2022 10:43 ص

أب يقتل ولديه ويحاول الانتحار في المغرب .. رسالة مكتوبة بدوافع الجريمة

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الوكيل الإخباري-فتحت السلطات المغربية، الاثنين، تحقيقا بعد محاولة سائح فرنسي الانتحار، حيث يشتبه بأنه قتل ولديه في فندق في مراكش. 

وعثر على جثتي ولدين قاصرين يحملان الجنسية الفرنسية، ويبلغان 9 و13 عاما، داخل غرفة فندق في حي سياحي في مراكش. 

وتشرف النيابة العامة على التحقيق،  لمعرفة أسباب وظروف محاولة انتحار السائح الفرنسي 72 عاما، والذي يشتبه بأنه قتل عن سابق تصور وتصميم ولديه القاصرين، بعدما حقنهما بمادة مشبوهة"، بحسب ما قالت المديرية العامة للأمن الوطني.

ووالدهما ممرض متقاعد عثر عليه بجانبهما وهو في حال غيبوبة.
وبحسب أولى عناصر التحقيق لم تحمل جثتا الولدين أي آثار عنف أو مقاومة. 

كذلك لم يعثر على ما يشير إلى عنف تعرض له الوالد الذي نقل إلى مستشفى محلي حيث أدخل العناية المشددة.

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وعثر المحققون في الموقع على رسالة مكتوبة بخط اليد توضح دوافع المأساة التي تبدو عائلية، وفق المصدر الأمني.

كذلك عثر في الموقع على محاقن طبية مستعملة.
واستجوبت الشرطة القضائية المغربية في إطار التحقيق الزوجة السابقة للسائح الفرنسي. 

 

البيان

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