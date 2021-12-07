أستراليا: نقل شخصين إلى مستشفى بسبب هجوم لسمكة قرش

الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام أسترالية اليوم الثلاثاء أنه تم نقل مراهقين اثنين إلى مستشفى في أعقاب هجوم يشتبه في أنه لسمكة قرش على ساحل فيكتوريا في جنوب شرق البلاد.



وجاء في تحذير طوارئ إنه تم الابلاغ عن "حادث لقرش" في بلدة أوشن جروف الساحلية في شبه جزيرة بيلارينا، بولاية فيكتوريا الساعة 0720 مساء بالتوقيت المحلي (0820 من يوم الاثنين بتوقيت جرينتش).

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وجاء في التحذير أيضا أن "القرش شوهد بالقرب من الشاطئ على بعد 500 متر".





وقالت كريستين أهيرن من برنامج "توداي" في تغريدة على تويتر صباح اليوم الثلاثاء إن المراهقين، وهما صبي وفتاة، في "حالة مستقرة" في مستشفى جيلونج /حوالي 75 كيلومترا جنوب غرب ملبورن/ بعد إنقاذهما من قبل "المارة الأبطال".



وأغلقت السلطات الشاطئ حتى إشعار آخر.



المصدر - البيان