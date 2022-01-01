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السبت، 01-01-2022 10:22 ص

أمريكي يقتل ابنته معتقدا أنها لص

الولايات-المتحدة-2


الوكيل الإخباري - قتل أمريكي ابنته البالغة 16 عاماً برصاص سلاحه عندما أطلق النار عليها معتقداً أنها لص يحاول اقتحام مسكنه في إحدى ضواحي أوهايو. 

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وفي التفاصيل، أن امرأة اتصلت بأجهزة الإسعاف قرابة الرابعة والنصف فجر الأربعاء وأبلغت عن إصابة ابنتها جيناي البالغة 16 عاماً بجروح بالغة برصاصة في المرأب.

 

وكان الأب الذي أطلق عليها النار معتقداً أنها متسلل في حال ذهول، وكان يسألها عن وضعها.

 

وفيما كان الوالدان ينتظران وصول الشرطة، راحا يتوسلان إلى ابنتهما للنهوض، وفقاً لصحيفة "كولومبوس ديسباتش" المحلية التي اطلعت على تسجيل المكالمة.

لكنّ محاولات الوالدين لم تُجدِ نفعاً إذ أوضح تقرير الشرطة أن الفتاة التي نُقلت إلى أحد المستشفيات فارقت الحياة بعد ساعة متأثرة بجروحها في أميركا . 
البيان 

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