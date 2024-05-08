أم تلقي بطفلها الأبكم في قناة مليئة بالتماسيح في الهند - صور

الوكيل الإخباري - اعتقلت الشرطة الهندية امرأة بتهمة القتل، بعد إلقاء ابنها الأبكم البالغ من العمر ستة أعوام، في قناة مليئة بالتماسيح عقب مشاجرة مع زوجها، بحسب ما ذكرته الصحف نقلا عن الشرطة الهندية .



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وتم انتشال جثة الطفل مقطعة من فكي أحد التماسيح من القناة في منطقة أوتارا كانادا بولاية كارناتاكا يوم الأحد.



وألقت سافيتري (32 عاما) باللوم على زوجها رافي كومار (36 عاما) في إجبارها على إلقاء طفلهما في القناة التي تتدفق إلى نهر يعج بالتماسيح، ما أدى إلى وفاته، حسبما ذكر ضابط شرطة لصحيفة "هندوستان تايمز".





وقالت المرأة إن زوجها، الذي تم أيضا إلقاء القبض عليه، يعتبر ابنهما عبئا بسبب معاناته من مشاكل في السمع والنطق، وكثيرا ما يتشاجران حول هذا الموضوع.



وقال مفتش الشرطة كريشنا باراكيري للصحيفة : "بعد تصاعد الخلاف حول الأمر نفسه مساء يوم السبت، ألقت سافيتري ابنها في قناة صرف صحي مرتبطة بنهر كالي الذي يعج بالتماسيح حوالي الساعة التاسعة مساء".



وأفادت سافيتري أن زوجها عذبها نفسيا وطلب منها أن ترمي طفلها في القناة. مضيفة: "زوجي هو المسؤول"، مشيرة إلى أنه دائما ما يسألها عن سبب إنجابها طفلا يعاني من حالة طبية، وكان يطلب منها أحيانا التخلص منه.



وبعد إبلاغ الجيران عن الحادثة، أرسلت الشرطة غواصين للعثور على الطفل، لكن الظلام حال دون ذلك، وكان على عملية البحث أن تنتظر حتى اليوم التالي.



وقالت الشرطة الهندية إنه تم العثور على جثة الصبي بين فكي تمساح وتم انتشالها بعد القبض على الحيوان. وكانت الجثة مصابة بجروح خطيرة وآثار عض إلى جانب فقدان الذراع الأيمن.





This heartbreaking event underscores the critical need for increased care and empathy… In a tragic incident in southern India, a mother was arrested for allegedly throwing her six-year-old disabled son into a crocodile-infested canal following an argument with her husband.This heartbreaking event underscores the critical need for increased care and empathy… pic.twitter.com/0quOrnKaTk May 7, 2024





روسيا اليوم