الأربعاء 26-10-2022
الوكيل الاخباري

رابطة كتاب إربد تحتفي بالدكتور الرباعي

مؤتة وصفاقص التونسية توقعان اتفاقية تعاون بمجال البحث العلمي

نحو 6 آلاف شخص شاركوا في رصد كسوف الشمس يوم أمس

مفتي عام المملكة : غداً غرة شهر ربيع الثاني

دائرة المكتبات في الأمانة تحتفي بالإصدار الجديد للشاعر العراقي نصيف

موسكو تنفي تشديد الرقابة على الأجانب في روسيا

أمين عمّان : تضاعف سكان العاصمة آخر 17 عاماً

الملك سلمان يأمر بالعفو عن 6 باكستانيين

جامعة الزرقاء تعلن الحداد وتعلق دوام الخميس

الصفدي يلتقي وفدا من مجلس الاتحاد الأوروبي

الأربعاء، 26-10-2022 09:38 ص

أوغندا.. حريق هائل في مدرسة للمكفوفين ينهي حياة 11 طفلا

أوغندا-00-شرطة-اوغندا


الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الأوغندية يوم الثلاثاء، مصرع 11 طفلا بحريق في مدرسة للمكفوفين وسط البلاد.

وأوضحت الشرطة الأوغندية في بيان لها أن الحريق اندلع قرابة الساعة الأولى من صباح أمس (بالتوقيت المحلي- 22:00 بتوقيت غرينيتش) في مدرسة "سلامة" للمكفوفين في قرية لوغا على مسافة نحو 45 كيلومترا شرق العاصمة كمبالا.

اضافة اعلان


وأضاف البيان: "سبب الحريق غير معروف في الوقت الراهن، لكن حتى الساعة تم تأكيد 11 وفاة، ونقل ستة أشخاص في حالة حرجة الى المستشفى"، حيث وجد التلاميذ الذين كانوا نياما وقت اندلاع الحريق أنفسهم محاصرين بسبب النوافذ المقاومة للسرقة، التي ركّبت في المبنى وفقا للقوانين الحكومية.

 

وأضاف البيان: "احترق التلاميذ لدرجة يصعب التعرف عليهم وسنجري اختبارات الحمض النووي لتحديد هويتهم".


روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20211111_1636641870-996

الكويت.. أستاذ يطعن زميله داخل مدرسة-صور

موضوع_تعبير_عن_النجاة_من_حادث_سير

مصرع 11 شخصا وإصابة 9 آخرين إثر تصادم سيارتين في مصر - صورة

341584299618487281760

مقتل 14 شخصا بعد اشتعال النار في سفينة إندونيسية

A_eaf47image_story

شاهد.. تحطم طائرة عسكرية فوق بناية سكنية في روسيا

436a674d208ce2f4c9ed6542c40a2e38

هزت جريمته إسبانيا.. صبي يقتل والديه وشقيقه الأصغر بعد حرمانه من الهاتف - تفاصيل

image

مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 جراء إطلاق نار على مطعم بالمكسيك

أخبار متعلقة
4579822

تفحم جثث أم وأطفالها الثلاثة في حريق بالكونغو الديمقراطية

image (2)

17 قتيلاً بحريق مطعم في الصين