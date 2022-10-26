أوغندا.. حريق هائل في مدرسة للمكفوفين ينهي حياة 11 طفلا

الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الأوغندية يوم الثلاثاء، مصرع 11 طفلا بحريق في مدرسة للمكفوفين وسط البلاد.



وأوضحت الشرطة الأوغندية في بيان لها أن الحريق اندلع قرابة الساعة الأولى من صباح أمس (بالتوقيت المحلي- 22:00 بتوقيت غرينيتش) في مدرسة "سلامة" للمكفوفين في قرية لوغا على مسافة نحو 45 كيلومترا شرق العاصمة كمبالا.

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وأضاف البيان: "سبب الحريق غير معروف في الوقت الراهن، لكن حتى الساعة تم تأكيد 11 وفاة، ونقل ستة أشخاص في حالة حرجة الى المستشفى"، حيث وجد التلاميذ الذين كانوا نياما وقت اندلاع الحريق أنفسهم محاصرين بسبب النوافذ المقاومة للسرقة، التي ركّبت في المبنى وفقا للقوانين الحكومية.



وأضاف البيان: "احترق التلاميذ لدرجة يصعب التعرف عليهم وسنجري اختبارات الحمض النووي لتحديد هويتهم".



روسيا اليوم