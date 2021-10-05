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الثلاثاء، 05-10-2021 10:03 ص

إحالة سفاحة الطالبية إلى المحاكمة العاجلة في مصر

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الوكيل الإخباري - أحالت النيابة العامة بجنوب محافظة الجيزة المصرية، اليوم الاثنين، المتهمة الشهيرة إعلاميًا بـ"سفاحة الطالبية"، المتهمة بقتل سيدة، وإلقاء جثتها خلف السور الجانبي بالطريق الدائري دائرة قسم الطالبية، إلى محكمة الجنايات في مصر .

ووفقا لموقع مصراوي، اعترفت المتهمة في تحقيقات النيابة المصرية قائلة: "إنها والمجني عليها تربطهما علاقة صداقة شملت زوجيهما، وخلال ذلك ارتبطت بعلاقة بزوج المجني عليها، عامل مقيم بدائرة قسم العمرانية، واتفقا على التخلص من زوجيهما ليتزوجا، وفي سبيل ذلك قام زوج المجني عليها بإحضار (أقراص لحفظ الغلال) وسلمها لها فقامت بدسها لزوجها شيف57 سنة في مشروب، أدى إلى وفاته، واتخذت إجراءات الوفاة بصورة طبيعية".

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وأضافت المتهمة في أقوالها، أنها طالبت زوج المجني عليها بتنفيذ اتفاقهما ونظرًا لمماطلته لها، فعقدت العزم على الانتقام منه بقتل زوجته، فاستدرجتها لشقتها غير المعلومة للمجني عليها، بزعم تنظيفها، وما إن وصلت حتى باغتتها بالضرب باستخدام (حجر) أعدته مسبقا، حتى فارقت الحياة.


ووضعت المجني عليها بحقيبة سفر كبيرة، واستعانت بسيارة تاكسي في نقلها لمكان العثور، وتركت الجثة بالمكان وانصرفت، فتم ضبط زوج المجني عليها، وبمواجهته اعترف بالجريمة.

 

المصدر - البيان 

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