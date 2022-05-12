إصابة بالغة جراء إنهيار سقف منزل في وادي الريان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر أمني أن بلاغاً ورد إلى الأجهزة الأمنية حول انهيار سقف لأحد المنازل في منطقة وادي الريان التابعة للواء الأغوار الشمالية ، حيث تحركت على الفور فرق الإسعاف والإنقاذ، ونتج عن الحادث إصابة شاب ثلاثيني بكسور بالغة.



وبين المصدر لموقع الوكيل الاخباري أن فرق الإسعاف قامت بإجراء الإسعافات الأولية اللازمة واسعاف الإصابة إلى مستشفى أبي عبيدة الحكومي، وتم إخلاء المنزل.

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