الأربعاء 05-01-2022
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الأربعاء، 05-01-2022 05:16 م

إصابة طفلين اثر حريق شقة في اربد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعاملت كوادر الدفاع المدني مع حريق شقة في محافظة اربد بمنطقة البارحة /حي المطارق ، حيث تمكنت فرق الاطفاء من إخماد الحريق ، في حين نتج عنه اصابة ثلاث اشخاص من بينهم طفلين بضيق في التنفس اثر استنشاقهم الغازات المنبعثه عن الحريق .
 
وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ان فرق الإسعاف عملت على نقلهم إلى مستشفى الاميرة بسمه الحكومي ومستشفى الأمير راشد العسكري وهم قيد العلاج ، وتم فتح تحقيق لمعرفة اسباب الحريق.

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