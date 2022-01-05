إصابة طفلين اثر حريق شقة في اربد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعاملت كوادر الدفاع المدني مع حريق شقة في محافظة اربد بمنطقة البارحة /حي المطارق ، حيث تمكنت فرق الاطفاء من إخماد الحريق ، في حين نتج عنه اصابة ثلاث اشخاص من بينهم طفلين بضيق في التنفس اثر استنشاقهم الغازات المنبعثه عن الحريق .



وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ان فرق الإسعاف عملت على نقلهم إلى مستشفى الاميرة بسمه الحكومي ومستشفى الأمير راشد العسكري وهم قيد العلاج ، وتم فتح تحقيق لمعرفة اسباب الحريق.

اضافة اعلان