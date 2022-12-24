إصابة عامل بعيار ناري بالخطأ في حفل زفاف بمصر

الوكيل الإخباري-تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بلاغ من مستشفى كفر شكر التخصصي، باستقبال عامل، مصاب بطلق ناري من سلاح ناري فرد خرطوش، وجرى تقديم الخدمة الطبية له.

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انتقلت قوة امنية لمكان الواقعة بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر والنقيب أحمد علام والنقيب مصطفى الديب معاوني رئيس المباحث، وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة "ع ص ع"، 20 سنة، عامل، بطلق ناري من سلاح ناري "فرد خرطوش"، بقدمه اليمنى، وذلك أثناء قيامه بإطلاق أعيرة نارية خلال حفل زفاف بدائرة المركز.





حيث حدث عطل بالسلاح الناري، وأثناء قيامه بفحصه خرج عيار ناري من السلاح وأحدث إصابته، ولم يتهم أحد بإحداث إصابته، وبإرشاده تم ضبط السلاح الناري "فرد خرطوش"، وفارغ طلقة من ذات العيار والتحفظ عليه، حرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المصاب.



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