السبت 16-10-2021
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السبت، 16-10-2021 03:29 م

إصابة 7 سياح جراء انقلاب حافلة في أنطاليا التركية

انطاليا


الوكيل الإخباري - أكدت القنصلية العامة الروسية في مدينة أنطاليا التركية أن 7 مواطنين روس أصيبوا بجروح جراء حادث مروري بجنوبي تركيا اليوم السبت.

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وقالت البعثة الدبلوماسية لوكالة "تاس" إن الحادث وقع في الساعة الثامنة صباح اليوم في قضاء مانافجات بولاية أنطاليا، حيث انقلبت حافلة كانت تقل مجموعة من السياح الروس من المطار إلى الفنادق.


وأضافت القنصلية أن الجرحى السبعة تم نقلهم إلى مستشفيات ، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تدل على أن فقدان السائق السيطرة على الحافلة على الطريق الزلق بعد المطر هو الذي تسبب في الحادث.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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