إمرأة تُطلق النار على رأس أخرى في وسط الشارع في نيويورك - فيديو

الوكيل الإخباري - تصاعدت أعمال العنف بالأسلحة النارية في مدينة نيويورك ومدن أميركية كبيرة أخرى هذا العام، حيث تداولت مواقع أميركية فيديو مروعاً لقتل امرأة في الشارع برصاصة في الرأس.



وأظهر فيديو للمراقبة في نيويورك، مقطعاً تقشعر له الأبدان، حيث كانت امرأة تسير خلف أخرى، ثم سحبت مسدساً وأطلقت النار عليها في مؤخرة رأسها في شارع مزدحم، وفقاً لإدارة شرطة نيويورك.

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وحددت الشرطة الضحية على أنها ديليا جونسون، البالغة من العمر 42 عاماً، والتي يمكن رؤيتها في المقطع وهي تتحدث إلى مجموعة من الأشخاص في اللحظات التي سبقت قتلها، وفق ما ذكر موقع "فوكس نيوز" أمس الجمعة.



من جانبه، قال مصدر في الشرطة، إن المحققين لديهم هوية مشتبه بها محتملة لكنهم لم يلقوا القبض عليها بعد.



كذلك، كشف مقطع الفيديو أسلوب الاغتيال الذي تعرضت له السيدة، التي أصيبت في مؤخرة رأسها، ثم مرة أخرى في ساقها بعد انهيارها.

ويمكن رؤية الشهود وهم يركضون بحثاً عن مخبأ بينما يصطدم مطلق النار بمركبة بيضاء ويغادرها.



ووصفت الشرطة مطلقة النار بأنها أنثى بالغة ذات بشرة داكنة، في منتصف العشرينيات من عمرها، ببنية ضخمة وشعر أشقر طويل. وشوهدت آخر مرة وهي ترتدي قميصاً أسود طويل الأكمام وجوارب سوداء وحزاماً فضياً وحذاء رياضياً باللونين الأسود والأبيض ومحفظة بيضاء.



كما طالبت الشرطة من أي شخص لديه معلومات عن مطلقة النار الاتصال بالخط الساخن الخاص بإيقاف الجريمة في شرطة نيويورك.

NYC: We need your help identifying this individual. On 8/4 at 9:41 pm, near 697 Franklin Ave in the @NYPD77Pct she shot a female in the head & leg then fled in a white vehicle. The 42-year-old victim died at a nearby hospital. If you have info, contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/1HJv85GQPG August 6, 2021

المصدر - لبنان 24