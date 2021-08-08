الأحد 08-08-2021
الوكيل الاخباري

الأمن العام يوضح تفاصيل مطاردة مركبة على طريق المطار - صور

مزايا وتسهيلات لموظفي القطاع العام ومنتسبي القوات المسلحة

نقابة النحالين وزراعة المفرق تناقشان سبل الوقاية من مرض الفاروا

العثور على جثة مواطن في إربد

وفاة سيدة دهساً في الأغوار الشمالية

المشتركة النيابية تقر عددا من مواد مشروع قانون البلديات واللامركزية

السياحة والآثار النيابية تزور عجلون

فحوصات كورونا الإيجابية اعلى من 5% اليوم الاحد

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المناصير وعابد والخليفات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الأحد، 08-08-2021 06:55 م

إمرأة تُطلق النار على رأس أخرى في وسط الشارع في نيويورك - فيديو

80757


الوكيل الإخباري - تصاعدت أعمال العنف بالأسلحة النارية في مدينة نيويورك ومدن أميركية كبيرة أخرى هذا العام، حيث تداولت مواقع أميركية فيديو مروعاً لقتل امرأة في الشارع برصاصة في الرأس.

وأظهر فيديو للمراقبة في نيويورك، مقطعاً تقشعر له الأبدان، حيث كانت امرأة تسير خلف أخرى، ثم سحبت مسدساً وأطلقت النار عليها في مؤخرة رأسها في شارع مزدحم، وفقاً لإدارة شرطة نيويورك.

اضافة اعلان

 

وحددت الشرطة الضحية على أنها ديليا جونسون، البالغة من العمر 42 عاماً، والتي يمكن رؤيتها في المقطع وهي تتحدث إلى مجموعة من الأشخاص في اللحظات التي سبقت قتلها، وفق ما ذكر موقع "فوكس نيوز" أمس الجمعة.

من جانبه، قال مصدر في الشرطة، إن المحققين لديهم هوية مشتبه بها محتملة لكنهم لم يلقوا القبض عليها بعد.

كذلك، كشف مقطع الفيديو أسلوب الاغتيال الذي تعرضت له السيدة، التي أصيبت في مؤخرة رأسها، ثم مرة أخرى في ساقها بعد انهيارها.

 

ويمكن رؤية الشهود وهم يركضون بحثاً عن مخبأ بينما يصطدم مطلق النار بمركبة بيضاء ويغادرها.

ووصفت الشرطة مطلقة النار بأنها أنثى بالغة ذات بشرة داكنة، في منتصف العشرينيات من عمرها، ببنية ضخمة وشعر أشقر طويل. وشوهدت آخر مرة وهي ترتدي قميصاً أسود طويل الأكمام وجوارب سوداء وحزاماً فضياً وحذاء رياضياً باللونين الأسود والأبيض ومحفظة بيضاء.

كما طالبت الشرطة من أي شخص لديه معلومات عن مطلقة النار الاتصال بالخط الساخن الخاص بإيقاف الجريمة في شرطة نيويورك.

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

وفاة سيدة دهساً في الأغوار الشمالية

قصة حريق في بيت الجيران

أم تفقد أطفالها الخمسة في حريق منزلها في اميركا - فيديو

w

سوريا.. حادث سير مروع على طريق دمشق

55e18ac2c461888c128b457d

تايلاند.. اتهام رجلا بقتل سيدة سويسرية في بوكيت

7d8abab2e5a406f92c9d8aae32725fad

وفاة ستيني بحادث سير في إربد

الشرطة-السعودية-1

تفاصيل مقتل روان الغامدي على يد زوجها في السعودية