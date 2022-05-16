الإثنين 16-05-2022
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إندونيسيا.. مقتل 14 شخصا على الأقل بعد اصطدام حافلة بلوحة إعلانات

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الإثنين، 16-05-2022 04:45 م

إندونيسيا.. مقتل 14 شخصا على الأقل بعد اصطدام حافلة بلوحة إعلانات

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الوكيل الاخباري- قتل 14 شخصا على الأقل، وأصيب 19 آخرون، في إندونيسيا بعد اصطدام حافلة تقل سائحين بلوحة إعلانية على طريق سريع، مما أدى إلى انقلابها.

وقالت الشرطة إن سائق الحافلة كان يشعر بالنعاس على الأرجح عندما وقع الحادث في جزيرة جاوة الرئيسية في إندونيسيا، مؤكدة أن الطقس وحركة المرور كانا طبيعيين وقت وقوع الحادث صباح اليوم الاثنين.

وذكرت التقارير أن الحافلة السياحية كانت تقل 31 راكبا إندونيسيا وقت وقوع الحادث.

وحسب رئيس شرطة المرور في جاوة الشرقية، لطيف عثمان، فإن السياح كانوا عائدين من رحلة إلى هضبة دينغ في وسط جاوة، وهو منتجع جبلي شهير، عندما اصطدمت الحافلة بلوحة الإعلانات، ثم انقلبت على الطريق الذي يربط موجوكيرتو بسورابايا، عاصمة مقاطعة جاوة الشرقية.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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