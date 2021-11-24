إنقاذ عامل باكستاني حاول الانتحار بابتلاع خليط إسمنتي في السعودية

الوكيل الإخباري - نجح طاقم طبي وفني بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة في إنقاذ شاب باكستاني عمره 30 عاما، حاول الانتحار بابتلاع خليط إسمنتي سائل تجمد في أحشائه.



اضافة اعلان

وأشارت مصادر صحية إلى أن "الخليط تحجر داخل معدة المريض، مما أدى إلى انسداد تام في المعدة وآلام حادة في منطقة البطن، نقل على إثرها إلى الطوارئ".





وأضافت: "لدى حضوره تم إجراء كل التحاليل والأشعة اللازمة.. وعلى الفور تم أخذ المريض لغرفة العمليات واستخراج الجسم الإسمنتي من المعدة، وإعادة إصلاح الأضرار النسيجية".





العملية استغرقت ما يقارب الـ3 ساعات بإشراف الدكتور أيمن زمريق وفريقه الطبي واستشاري التخدير أحمد با فرج" في السعودية .



ونوهت، إلى أن "المريض يتمتع حاليا بصحة جيدة ووضعه مستقر".

المصدر - روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

