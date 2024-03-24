ابنة الـ 14 سنة قتلت والدتها في أمريكا

الوكيل الإخباري - ألقي القبض على فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا بتهمة إطلاق النار على والدتها وزوجها في منزلهما في ولاية ميسيسيبي.

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وتتم محاكمة كارلي ماديسون غريغ في المحكمة كشخص بالغ بعد اتهامها بقتل والدتها آشلي سمايلي، 40 عامًا، وإصابة زوج والدتها بمسدس.



وقال مكتب عمدة مقاطعة رانكين إن الضباط استجابوا لنداء إطلاق نار يوم الثلاثاء حوالي الساعة 5:07 مساءً. في أحد أحياء براندون بولاية ميس.



وعندما وصل الضباط إلى مكان الحادث، أخبرهم رجل مصاب بطلق ناري في الكتف - تم تحديده لاحقًا على أنه زوج أم غريغ - أنه وجد زوجته ميتة عندما وصل إلى المنزل في وقت سابق من ذلك المساء.



وأضاف أن ابنة زوجته كانت مسلحة بمسدس وأطلقت النار عليه في كتفه، لكنه تمكن من انتزاع السلاح الناري منها قبل أن تهرب من مكان الحادث عبر الفناء الخلفي لمنزلهم، بحسب المنفذ نقلاً عن الشرطة الامريكية.



وتم إرسال مروحية تابعة لدورية الطرق السريعة في ميسيسيبي وضباط إضافيين إلى المنطقة وقاموا في النهاية بتحديد موقع غريغ بالقرب من العقار في حوالي الساعة 5:30 مساءً، وتم احتجازها من دون وقوع أي حادث.



وقال مكتب عمدة مقاطعة رانكين، بحسب صحيفة كلاريون ليدجر، إنه تم القبض على المراهقة بتهمة القتل ومحاولة القتل، وتم نقلها إلى مركز احتجاز الأحداث في مقاطعة رانكين.

لبنان 24

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