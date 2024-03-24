الأحد 24-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة بينهم طفل

حماية المستهلك تدعو للتكافل وتخفيف الأعباء على الأسر المعوزة في رمضان

هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات بأن يصل رد حماس على الصفقة خلال 48 ساعة

حدثان فلكيان نادران في رمضان أولهما غدا

فرصة للشراء .. انخفاض ليرة الذهب 6 دنانير في الأردن

رئيس لاوس يعزي بوتين بضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي

تعرف إلى أول قرار دولي تم اعتماده بشأن الذكاء الاصطناعي

زاخاروفا تعلق على التبرئة الأمريكية لكييف من هجوم "كروكوس" الإرهابي

الأمن يُحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي ظهر اليوم

سرايا القدس تستهدف آلية إسرائيلية جنوب مجمع الشفاء

الأحد، 24-03-2024 11:25 ص

ابنة الـ 14 سنة قتلت والدتها في أمريكا

k9jEhNQTWXsLJMw6zb4ehzQeiegHyq6uq6lRJ9df


الوكيل الإخباري - ألقي القبض على فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا بتهمة إطلاق النار على والدتها وزوجها في منزلهما في ولاية ميسيسيبي.

اضافة اعلان

 

وتتم محاكمة كارلي ماديسون غريغ في المحكمة كشخص بالغ بعد اتهامها بقتل والدتها آشلي سمايلي، 40 عامًا، وإصابة زوج والدتها بمسدس.


وقال مكتب عمدة مقاطعة رانكين إن الضباط استجابوا لنداء إطلاق نار يوم الثلاثاء حوالي الساعة 5:07 مساءً. في أحد أحياء براندون بولاية ميس.


وعندما وصل الضباط إلى مكان الحادث، أخبرهم رجل مصاب بطلق ناري في الكتف - تم تحديده لاحقًا على أنه زوج أم غريغ - أنه وجد زوجته ميتة عندما وصل إلى المنزل في وقت سابق من ذلك المساء.


وأضاف أن ابنة زوجته كانت مسلحة بمسدس وأطلقت النار عليه في كتفه، لكنه تمكن من انتزاع السلاح الناري منها قبل أن تهرب من مكان الحادث عبر الفناء الخلفي لمنزلهم، بحسب المنفذ نقلاً عن الشرطة الامريكية.


وتم إرسال مروحية تابعة لدورية الطرق السريعة في ميسيسيبي وضباط إضافيين إلى المنطقة وقاموا في النهاية بتحديد موقع غريغ بالقرب من العقار في حوالي الساعة 5:30 مساءً، وتم احتجازها من دون وقوع أي حادث.


وقال مكتب عمدة مقاطعة رانكين، بحسب صحيفة كلاريون ليدجر، إنه تم القبض على المراهقة بتهمة القتل ومحاولة القتل، وتم نقلها إلى مركز احتجاز الأحداث في مقاطعة رانكين.

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
858522

مصري ينتحر بإطلاق النار على رأسه في نهار رمضان

Doc-P-1176173-638463132033229445

مقتل محامي مصري رمياً بالرصاص على يد خصم موكله

Doc-P-1174133-638458264985391862

انتحار عائلي... ربطوا أياديهم وقفزوا من الطابق الـ 21 في إندونيسيا - فيديو

2967574_social

مصر.. شاب يرتكب جريمة مروعة في فجر أول أيام رمضان

Doc-P-1173672-638457113731287107

عملية دهس مروّعة تودي بحياة سيدة وطفلها في ألمانيا

main_image65ecef345df34

جريمة قتل مروعة تهز الجزائر

أخبار متعلقة
images-2024-02-10T152908.520

جريمة مروّعة في العراق .. سرقوا منه 9 سيارات وقتلوه