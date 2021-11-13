ارتفاع عدد قتلى حفلة ترافيس سكوت في تكساس إلى 9 - فيديو

الوكيل الإخباري - توفي ضحية جديدة ، بعد تدافع في مهرجان أستروورلد في هيوستن ، تكساس خلال حفل موسيقي لمغني الراب الشهير ترافيس سكوت ، مما رفع عدد القتلى في الحفلة إلى 9.





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أكدت محامية أسرة الضحية التاسعة بهارتي شاهاني ، يوم الخميس ، وفاة طالبة جامعية تبلغ من العمر 22 عاما متأخرة ، إثر “إصاباتها الرهيبة” التي أصيبت بها في الحفل ، وبعدها نقلت إلى المستشفى .

لا تزال مدينة هيوستن في حالة حداد على ضحايا الحفلة الموسيقية لمغني الراب الشهير ترافيس سكوت ، الذي توفي في تدافع لحضور مهرجان أسترو وورلد الموسيقي.



ووصف قاضي العمدة الذي حقق في الحادث المغني ترافيس سكوت بأنه من المتابعين الصغار بشكل خاص ، بينما وصف وفاة الضحايا بأنها حادث مفجع.

المصدر - البيان