السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

طبيب أمريكي: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا أساسية لكل البالغين

28 ألفا و639 إصابة كورونا نشطة محليا

الدوريات الخارجية تحذر سالكي الطريق الصحراوي

تحذير هام وعاجل من الأرصاد الجوية

11 إصابة بحادث بين 7 مركبات على الطريق الصحراوي

وفيات السبت 13-11-2021

قرار بردم 587 بئر مياه مخالف

الاشغال تعلن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة

نقابة الألبسة تطالب بتوحيد بنود التعرفة الجمركية بعموم المملكة

خبراء محليون : معالجة التضخم تتطلب سياسات اقتصادية حصيفة

السبت، 13-11-2021 10:38 ص

ارتفاع عدد قتلى حفلة ترافيس سكوت في تكساس إلى 9 - فيديو

الولايات-المتحدة-هيوستن-تفتح-تحقيقًا-في-تدافع-مميت-في-مهرجان


الوكيل الإخباري - توفي ضحية جديدة ، بعد تدافع في مهرجان أستروورلد في هيوستن ، تكساس خلال حفل موسيقي لمغني الراب الشهير ترافيس سكوت ، مما رفع عدد القتلى في الحفلة إلى 9.

اضافة اعلان

أكدت محامية أسرة الضحية التاسعة بهارتي شاهاني ، يوم الخميس ، وفاة طالبة جامعية تبلغ من العمر 22 عاما متأخرة ، إثر “إصاباتها الرهيبة” التي أصيبت بها في الحفل ، وبعدها نقلت إلى المستشفى . 

 

لا تزال مدينة هيوستن في حالة حداد على ضحايا الحفلة الموسيقية لمغني الراب الشهير ترافيس سكوت ، الذي توفي في تدافع لحضور مهرجان أسترو وورلد الموسيقي.

 

ووصف قاضي العمدة الذي حقق في الحادث المغني ترافيس سكوت بأنه من المتابعين الصغار بشكل خاص ، بينما وصف وفاة الضحايا بأنها حادث مفجع.

 

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
9-22

وفاة رجل الأعمال جلين دي فريس عقب شهر من سفره الى الفضاء

LgzncaYi4ETB11Icj4vVjIJPACau7ZV1YfGzOWLa

شبان يحرقون منزلا اعتقاداً أن صاحبه سرق هاتفهم المحمول في أميركا

image

وفاة شخصين وإصابة 17 بحادث تصادم على طريق مكة جدة

الدوريات الخارجية 2

11 إصابة بحادث بين 7 مركبات على الطريق الصحراوي

دفاع مصر

حريق في مصر يتسبب بحادثة مأساوية وأليمة

618e4ad84236044528517ec4

سيدة تدفن زوجها حيا والأمن يكشف تفاصيل الجريمة في مصر