اكتشاف بقايا بشرية تطابق أوصاف فتاة مفقودة في أميركا

الوكيل الإخباري - أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي، يوم الأحد، اكتشاف بقايا بشرية تطابق أوصاف فتاة مفقودة منذ 11 ايلول الجاري، في ولاية وايومنغ الأميركية.

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وأبلغت عائلة غابي بوتيتو، 22 عاما، عن فقدان تواصلها مع ابنتهم منذ أواخر اب، حيث كانت الشابة متجهة في رحلة عبر البلاد مع شريكها، برايان لوندري.



وأكدت الشرطة أنه تم اكتشاف بقايا بشرية في الغابة الوطنية الواقعة بمقاطعة تيتون، وأن المؤشرات الأولية تطابق أوصاف الشابة المفقودة، مؤكدة أن عائلة الضحية قد أبلغت بالحادثة وأن السلطات بانتظار التأكيد النهائي لتشخيص الجثة.

وكان قد أبلغ عن العثور على المركبة التي قامت الشابة بالسفر بها مع شريكها، الذي عاد بعد الرحلة وحده دون أن يعلق على مكان الفتاة.

كما قامت الشرطة، السبت، ببدء عملية البحث عن شريك الفتاة، 23 عاما، الذي اختفى منذ يوم الثلاثاء، بعد أن صنفته الشرطة كـ"شخصية مهمة" في اختفاء بوتيتو.



وعاد لوندري إلى منزله منذ أكثر من أسبوعين دون بوتيتو ورفض التحدث إلى الشرطة، وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون.



وأطلقت السلطات الأميركية عملية بحث واسعة للفتاة.



وكانت الشرطة قد نشرت مقاطع فيديو أخذت من سترات رجال شرطة السير بعد وصول بلاغ حول مشادة كلامية بين شخصين قبل أيام من الإبلاغ عن فقدان بوتيتو.



وكان الشابان يوثقان رحلتهما عبر الولايات المتحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن التحقيقات لا تزال جارية دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

المصدر - لبنان 24