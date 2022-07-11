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الإثنين، 11-07-2022 02:07 م

الابن كلمة السر.. كشف غموض مقتل مالك مزرعة في مصر

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الوكيل الإخباري-نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا في مصر، في كشف ملابسات غموض واقعة مقتل شخص في ظروف غامضة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه الذى يعاني من إضرابات نفسية.

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البداية كانت بتلقى ضباط مباحث مديرية أمن المنيا، اخطارا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (مالك مزرعة ، مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق بالمنيا) وبها جرح طعني بالصدر.

بالإنتقال والفحص تم سؤال نجل المتوفي والذى قام بإتهام أحد الأشخاص (عاطل ، مقيم بدائرة المركز) بالتعدي على والده بسلاح أبيض (سكين) وإحداث إصابته التي أودت بحياته ، وذلك أثناء تواجده أمام المزرعة خاصته.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) تعذر إستجوابه ، وبسؤال شقيقة المتهم قررت أن شقيقها يعاني من مرض نفسي منذ فترة ويتردد على إحدى المصحات للطب النفسى للعلاج، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

السلطة

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