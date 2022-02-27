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الأحد، 27-02-2022 04:06 م

الامن العام يكشف تفاصيل حادث السير المروع بالزرقاء

الدفاع المدني



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء تعاملت اليوم مع حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات واصطدامها بخمس مركبات وعمود كهرباء بمنطقة الغويرية . 

حيث نتج عنه ثلاث وفيات وإصابة أربعة آخرين إثر تعرضهم لإصابات بالغة في الجسم، بدورها عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفايات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، ومستشفى الأمير هاشم العسكري، والإصابات قيد العلاج ،وتم فتح تحقيق مروري بالحادث ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .

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