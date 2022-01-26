التعامل مع 1455 حالة إسعافية في 24 ساعة

الوكيل الإخباري - قال الملازم عبد الله السعودي من غرفة عمليات الدفاع المدني، إنه تم التعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 1455 حادث في مجال الإسعاف، و 85 حالة إنقاذ، و 42 حالة اطفاء، وإجراء 955 عملية تطهير.

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وأشار السعودي، إلى أنه أصيب 5 أشخاص، بضيق تنفس بسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة في حادثين منفصلين.



ودعا المواطنين إلى اتباع التعليمات الصحيحة في التعامل مع وسائل التدفئة تجنبا لوقوع الحوادث.