الأربعاء 26-01-2022
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الأربعاء، 26-01-2022 09:30 ص

التعامل مع 1455 حالة إسعافية في 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - قال الملازم عبد الله السعودي من غرفة عمليات الدفاع المدني، إنه تم التعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 1455 حادث في مجال الإسعاف، و 85 حالة إنقاذ، و 42 حالة اطفاء، وإجراء 955 عملية تطهير. 

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وأشار السعودي، إلى أنه أصيب 5 أشخاص، بضيق تنفس بسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة في حادثين منفصلين. 

ودعا المواطنين إلى اتباع التعليمات الصحيحة في التعامل مع وسائل التدفئة تجنبا لوقوع الحوادث.

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