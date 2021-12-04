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السبت، 04-12-2021 10:15 ص

الحكم في قضية تعذيب طفل حتى الموت على يد زوج أمه في مصر

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الوكيل الإخباري - يبقى الأطفال دائما ضحايا المشكلات الأسرية، وحالات الطلاق حيث تنقلب حياتهم رأساً على عقب، ويعانون طوال حياتهم من آثار الخلافات الزوجية .

فقد تزوجت لفترة طويلة كانت مليئة بالمشاكل والمشاحنات مع زوجها، حتى استحالت العشرة بينهما، فاستقر الأمر على الانفصال بين الطرفين، رغم وجود طفل يبلغ من العمر حوالي 5 سنوات، بينهما، وبعد انفصالها تزوجت من آخر لم يكن رحيما على ابنها الصغير في مصر .

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والذي لقي مصرعه بعد وصلات تعذيب على يد زوجها الجديد، لينتهي بها الحال بفقد ابنها وسجنها مع الزوج القاتل بحسب صحيفة الوطن في مصر .


وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أمس الجمعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لوالدة الطفل المجني عليه وزوجة المتهم الأول والذي عاقبته المحكمة بالسجن المؤبد بتهمة تعذيب الطفل وقتله.


ورغم المشاكل التي كانت بين الطرفين، إلا أنهما اتفقا على أن يعيش الطفل في كنف والدته نظرا لحقها في حضانته وعدم زواجها، لكن بعد فترة قصيرة تقدم لها أحد الأشخاص، التي وجدت فيه ما لم تجده في زوجها السابق، فنشبت بينهما علاقة عاطفية انتهت بالزواج، واصطحاب الطفل للعيش معهما في مصر.

 

ونظرا لحب المتهمة الشديد لزوجها الجديد الذي كان يتعاطى كل أنواع المواد المخدرة ويقوم بتعذيب طفلها، كانت سلبية للغاية وكأنها لا ترى ما يحدث بفلذة كبدها، من ضرب وتعذيب في الصغير عن طريق «نفخ دخان سجائر الحشيش في وجهه، وحمله بكلتا يديه وإلقائه نحو الحائط».
 
وصلات التعذيب كانت تتكرر يوميا من قبل المتهم «حسين. ع. ح، 37 عاما، موظف»، للطفل، في ظل صمت الأم المتهمة  ، حتى أصبح جسد الطفل لا يقوى على تحمل أي ضربة جديدة من زوج أمه، ما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة في إحدى المرات التي تعرض فيها للتعذيب في مصر .


 وبعد محاولات كثيرة من قبل الأم وزوجها لإفاقة الطفل الضحية أو إسعافه لكن دون جدوى، فنقلاه إلى أحد المستشفيات بمنطقة حلوان، وعندما اشتبه الطاقم الطبي بوجود شبهه جنائية في وفاة الطفل ووجود آثار تعذيب على جسده، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية المصرية التي حضرت على الفور، وألقت القبض على المتهمين، وتولت النيابة العامة المصرية التحقيق معهما، والتي بدورها أحالتهما لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، والتي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على المتهم الأول، والمشدد 10 سنوات للمتهمة الثانية.

 

المصدر - البيان 

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