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الأحد، 23-01-2022 09:52 ص

الدفاع المدني: التعامل مع 3898 حالة اسعافية خلال 72 ساعة

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الوكيل الإخباري - قال الملازم نجيب المومني، من غرفة عمليات الدفاع المدني، إنه تم التعامل خلال 72 ساعة الماضية مع 3898 حالة اسعافية مختلفة.

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وبين المومني، اليوم الاحد، أنه تم التعامل مع 304 حوادث إنقاذ، و 106 حوادث اطفاء، وتعقيم وتطهير 2212 مركبة ومنشأة وموقع.


وعن أبرز الحوادث، بين أنه تم التعامل مع حريق مصنع في محافظة البلقاء، ونتج عنه وفاة شخص.


وأوضح أنه توفيت سيدة وأصيب 3 أشخاص آخرين، إثر حريق منزل في محافظة مادبا، وتم نقل الوفاة والمصابين إلى المستشفى.


وفي عمّان، منطقة جبل الحسين، أصابة 7 أشخاص بحريق منزل، وتم تقديم الإسعافات لهم، ونقلهم إلى المستشفى.

 

وأضاف المومني، أن كوادر الدفاع المدني، في مديرية غرب عمّان، تعاملت مع إصابة 7 أشخاص بضيق تنفس، اثر استنشاقهم الغاز المنبعث من دخان الحطب، كما تم اسعاف 3 أشخاص للمستشفى في الطفيلة، إثر استنشاق الغاز من المدفأة. 

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