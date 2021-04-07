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الأربعاء، 07-04-2021 10:05 م

الدفاع المدني يخمد حريق ساحة خارجية تتبع لأحد المصانع بالمفرق

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مساء اليوم  مع حريق شب في ساحة خارجية تحتوي على كراتين وعبوات بلاستيكية فارغة تتبع لأحد المصانع بمساحة إجمالية قدرت بحوالي(300)م٢ بمنطقة سهل الدبة، الأمر الذي استدعى تدخل فرق الإطفاء والتي عملت بدورها على اخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره لباقي ارجاء المصنع، هذا ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح،وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.

 




 

 


 

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