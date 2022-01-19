الدفاع المدني: 27 إصابة جراء حوادث اختناق خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - تعرّض 27 مواطناً لحالات اختناق وضيق تنفس، خلال 11 حادثاً منفصلاً، تم التعامل معها في الـ 24 ساعة الماضية.

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وقال رئيس شعبة العمليات في الدفاع المدني المقدم احمد الزيادات، إنه تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، وحالتهم العامة جيدة، موضحاُ ان الإصابات جاءت نتيجة الإستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة.



واوضح أنه تم خلال 24 ساعة الماضية التعامل مع 1516 حادثاً مختلفاً في مجال الاطفاء والاسعاف.



وأشار الزيادات إلى أن 90% من الحوادث التي تم التعامل معها كانت في مجال الاسعاف.



ودعا المواطنين إلى أخذ المزيد من الحيطة والحذر في التعامل مع وسائل التدفئة، خلال الاحوال الجوية التي تشهدها المملكة.

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