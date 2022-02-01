الدوريات الخارجية: ضبط 11 مركبة تسير عكس السير

الوكيل الاخباري - قال الملازم زياد الشرمان من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل خلال 24 ساعة الماضية، مع عدد من الحوادث، أبرزها حادث سير قبل جسر النعيمة باتجاه إربد، نتج عنه إصابة متوسطة، وحادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي، ونتج عنه 3 إصابات متوسطة.

اضافة اعلان



وعن السرعات العالية التي تم ضبطها، بين الشرمان أنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 180 كم / ساعة على طريق شويعر، ومركبة اخرى تسير بسرعة 175 كم/ ساعة على الصحراوي.