السعودية.. إصابة شخص إثر انفجار بسبب تسرب غاز - صور

الوكيل الإخباري - باشر الدفاع المدني السعودي في مدينة الرياض، حادث انفجار بسبب تسرب غاز في عمارة سكنية بحي الياسمين، نتج عنه إصابة شخص، تم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



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ونشر الدفاع المدني عبر حسابه في «تويتر» صورا توضح مدى الأضرار الناجمة عن الانفجار، إذ أدت الحادثة إلى تضرر عدد من المركبات المتوقفة بجانب العمارة السكنية، وانهيار أجزاء من الأسوار الخارجية، فيما فرضت الجهات الأمنية طوقا على المكان لمباشرة الحادثة من قبل فرق الإنقاذ.

















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