الأربعاء 05-01-2022
الوكيل الاخباري

الوهادنة: ذروة موجة جديدة من كورونا في المملكة خلال آذار المقبل

ارتفاع أسعار الذهب محليا

للأردنيين فقط: منصة خاصة للحصول على دعم فواتير الكهرباء - تفاصيل

وفيات الأربعاء 5-1-2022

السير: التعامل مع 26 حادثا معيقا في عمّان خلال 24 ساعة

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من نابلس

الصبيحي يسأل عن تكلفة تمديد برنامجي استدامة وحماية

17459 طالب وطالبة يتقدّمون لامتحان علوم الحاسوب التكميلي اليوم

الضمان: بدء استقبال طلبات استثناء تأمين الشيخوخة

الدوريات الخارجية: ضبط مركبات تسير بسرعات عالية رغم التحذيرات

الأربعاء، 05-01-2022 09:22 ص

السير: التعامل مع 26 حادثا معيقا في عمّان خلال 24 ساعة

شرطة سير (3)


الوكيل الإخباري - قال النقيب موفق الخطبا من غرفة عمليات إدارة السير، إنه تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 26 حادثا معيقا لحركة السير داخل العاصمة عمان، فضلا عن التعامل مع تعطل 31 مركبة.

اضافة اعلان


ودعا الخطبا خلال التقرير المروري الصباحي، اليوم الأربعاء، إلى إزالة المركبات عن الطريق من قبل سائقيها للتخفيف من الأثر المروري للحوادث أو لتعطل المركبات.


وأشار إلى تعطل مركبة داخل نفق الاقتصاد للسير القادم من دوار الداخلية باتجاه الدوار الرابع، بالإضافة إلى وقوع حادث تصادم بين مركبتين على أوتوستراد الزرقاء.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capture-5

بعد فضيحة صورها المفبركة.. وفاة أحد أفراد عائلة بسنت خالد في مصر

55df486d-4e3c-41de-b37d-34a5980eda73_16x9_1200x676

يقتل زوجته الحامل لسبب غريب في الهند

12202125121350157411190

الدوريات الخارجية: ضبط مركبات تسير بسرعات عالية رغم التحذيرات

12202130154353511083235

اصابة مواطن في اطلاق نار بالزرقاء

de87fa80336c86b188dfdc294cb56890

تحويل حركة السير الى مسرب الباص السريع على اوتوستراد الزرقاء - صور

image (2)

مصر .. القبض على المتهمين بقضية الصور المفبركة للطالبة بسنت خالد

أخبار متعلقة
main_image61cc74a436e67

كويتي يحاول إنهاء حياته حرقا - فيديو

0L5A0042

وفاة اربعيني غرقاً في إربد

0L5A0042

اصابة بحادث تصادم على الصحراوي

0L5A0042

وفاة طفل دهساً في عجلون

12202125111544410872407

اصابة رقيب سير بحادث تصادم في الشوبك

شرطة سير (3)

السير: 358 حادثا مروريا خلال 24 ساعة