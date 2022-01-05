السير: التعامل مع 26 حادثا معيقا في عمّان خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - قال النقيب موفق الخطبا من غرفة عمليات إدارة السير، إنه تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 26 حادثا معيقا لحركة السير داخل العاصمة عمان، فضلا عن التعامل مع تعطل 31 مركبة.

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ودعا الخطبا خلال التقرير المروري الصباحي، اليوم الأربعاء، إلى إزالة المركبات عن الطريق من قبل سائقيها للتخفيف من الأثر المروري للحوادث أو لتعطل المركبات.



وأشار إلى تعطل مركبة داخل نفق الاقتصاد للسير القادم من دوار الداخلية باتجاه الدوار الرابع، بالإضافة إلى وقوع حادث تصادم بين مركبتين على أوتوستراد الزرقاء.

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