السير: وفاة طفل و28 إصابة في المملكة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - قال النقيب موفق الخطبا، من غرفة عمليات إدارة السير المركزية، إنه تم التعامل مع 476 حادثاً مرورياً، في الأردن خلال 24 ساعة الماضية.

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وبيّن الخطبا، خلال التقرير المروري الصباحي، اليوم الثلاثاء، أنه سُجل في العاصمة عمّان 311 حادثاً نتج عنها 13 اصابة بسيطة.

وأشار إلى أنه سُجل في مختلف المحافظات 165 حادثاً مرورياً، نتج عنها 15 اصابة، و وفاة طفل يبلغ من العمر 4 أعوام في محافظة الطفيلة.



وعن أبرز العوائق في العاصمة عمان، صباح اليوم الثلاثاء، أوضح الخطبا أنه تم التعامل مع تدهور مركبة على جسر الجامعة باتجاه صويلح ونتج عن الحادث إصابة بسيطة.



ونوه إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين 4 مركبات داخل نفق صويلح للسير القادم من صافوط، إلى جانب حادث تصادم في منطقة الدار الرابع باتجاه الخامس، وتم التعامل مع الحادث.



ودعا الخطبا السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات شرطة السير المنتشرين في مختلف أنحاء المملكة على جميع الطرقات.



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