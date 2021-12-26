الأحد 26-12-2021
الوكيل الاخباري

ترجيحات بتثبيت المحروقات محلياً لشهر كانون الثاني المقبل

952 مليون دولار التزامات البنك الدولي للأردن في 2021

مدعوون لحضور الامتحان التنافسي - أسماء

95 ألف طالب يبدأون امتحانات تكميلية التوجيهي الخميس

السير: 358 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

800 طالب وطالبة يتلقون لقاح كورونا في عمان اليوم

الاحتلال يعتقل مواطنا من بيت لحم

انخفاض حالات كورونا النشطة في المملكة الى 45 ألفا و285 اصابة

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 278.34 مليون حالة

اللجنة المالية النيابية تناقش موازنات وزارات العمل والمياه والصحة

الأحد، 26-12-2021 08:40 ص

السير: 358 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

شرطة سير (3)


الوكيل الاخباري - تعاملت ادارة السير المركزية، خلال 24 ساعة الماضية، مع 358 حادثا مروريا، في مختلف محافظات المملكة، نتج عنها وفاة مواطن في منطقة الرويشد.

اضافة اعلان

 

وقال الملازم كفاح الهزايمة من غرفة عمليات ادارة السير، إنه تم التعامل مع 237 حادثا مروريا في العاصمة عمان خلال 24 ساعة الماضية، منها 231 حادثاً نتج عنها أضرار مادية و 6 حوادث نتج عنها إصابات متوسطة. 


وفي المحافظات، بين الهزايمة أنه تم التعامل مع 121 حادثاً منها 117 حادثاً نتج عنه أضرار مادية و8 حوادث نتج عنها إصابات. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 3

العثور على شاب متوفياً داخل مركبة في مدينة الرمثا

12202171832623553329

حريق بمطعم مشهور في عمان - صورة

20191226173245251DY

طائرة شحن تدهس طفلا أثناء إقلاعها في الكونغو

image (9)

كشف لغز حفلة إعدام لشاب مصري على يد 3 نساء ورجل

image (5)

رصاصة تخطئ الهدف وتقتل فتاة في غرفة تغيير الملابس في أميركا

الدفاع المدني 2

بالفيديو حريق محل ألبسة في مرج الحمام

أخبار متعلقة
0L5A1066

وفاة عشريني بحادث تدهور في عمان

0L5A1616

السير: تباطؤ حركة المركبات بسبب هبوطات في شوارع عمان

12202118155211980845203

488 حادثاً مرورياً خلال 24 ساعة

0L5A1391

وفاة بتدهور مركبة على طريق عمان - إربد

12202189942587958284

تصادم 3 مركبات داخل نفق صويلح

الدفاع المدني 3

وفاتان بحادثي سير في الطفيلة والبلقاء