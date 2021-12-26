السير: 358 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

الوكيل الاخباري - تعاملت ادارة السير المركزية، خلال 24 ساعة الماضية، مع 358 حادثا مروريا، في مختلف محافظات المملكة، نتج عنها وفاة مواطن في منطقة الرويشد.

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وقال الملازم كفاح الهزايمة من غرفة عمليات ادارة السير، إنه تم التعامل مع 237 حادثا مروريا في العاصمة عمان خلال 24 ساعة الماضية، منها 231 حادثاً نتج عنها أضرار مادية و 6 حوادث نتج عنها إصابات متوسطة.



وفي المحافظات، بين الهزايمة أنه تم التعامل مع 121 حادثاً منها 117 حادثاً نتج عنه أضرار مادية و8 حوادث نتج عنها إصابات.

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