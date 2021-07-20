الشرطة المصرية تفك لغز جريمة بشعة في أول أيام عيد الأضحى



الوكيل الاخباري -

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كشفت الشرطة المصرية، الثلاثاء، ملابسات جريمة بشعة في أول أيام عيد الأضحى، حسب ما ذكر مصدر أمني.وقال المصدر في تصريحات صحفية إن طفلا قتله عمه خنقا وجرده من ملابسه وألقى جثته في المقابر بمحافظة قنا، وأن الجريمة تم اكتشافها اليوم حينما توجه صاحب المقبرة لزيارة موتاه بمناسبة العيد فعثر على جثة الطفل داخلها.ووفقا للمصدر، فإن أحد المواطنين أبلغ قسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا في صعيد مصر جنوبي القاهرة، بأنه حينما توجه لمدفن عائلته عثر على جثة طفل في عقده الثاني داخل المدفن، حيث كان عاريا تماما وأن الجثة في حالة تحلل، وبجواره ملابسه.ومن واقع معاينة أجهزة الأمن للجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، فتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا تم تحديد هوية الطفل في البداية، وفقا للمصدر الأمني.وأوضح المصدر أن تحريات الأمن توصلت إلى أن عم الطفل، الذي يعمل سائقا، كان وراء ارتكاب الجريمة.