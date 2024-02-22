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الخميس، 22-02-2024 10:33 ص

العثور على الجزء العلوي لطالب شطر نصفين في مصر

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الوكيل الإخباري - تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من العثور على الجزء العلوي من جسد الطالب إيهاب عبد العزيز، بعد أن عثر على الجزء السفلي وقت اختفائه في 13 فبراير بأحد المصارف بمحافظة الدقهلية.

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وحسب موقع "البلد" فقد تبين أن الأجزاء التي عثر عليها هي منطقة الأذرع والجزء العلوي باستثناء الرأس بالقرب من أحد المصارف المائية بنطاق مركز الستاموني، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بلقاس المركزي واستدعاء أسرته للتعرف عليه.


يذكر أن أسرة الطالب كانت قد تسلمت أمس الأربعاء، الجزء السفلي وأدى المئات من أهالي قرية 7 ثابت صلاة الجنازة على الجزء الذي جرى العثور عليه.


وكانت لجنة من الطب الشرعي قد وضعت تقريرا نهائيا بشأن الجزء الذي عثر عليه بعد أن جرى عمل تحليل البصمة الوراثية DNA بمعامل الطب الشرعي ليتبين أن الجزء هو للابن المبلغ باختفائه والذي عثر عليه مقتولا بعد أخذ عينات من والده.


وصرحت النيابة العامة المصرية باستخراج تصريح الدفن، وتسليم الجزء السفلي من الجثمان لذويه مع تكليف ضباط إدارة البحث الجنائي بالعثور على الجزء العلوي والذي جرى العثور على أجزاء منه.

 

 

روسيا اليوم

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