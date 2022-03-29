العثور على جثة رضيع نهشته الحيوانات في لبنان

الوكيل الإخباري - عثر مواطنون لبنانيون، صباح اليوم الثلاثاء، على جثة طفل رضيع في بلدة جنوب لبنان.



وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأنه عثر على طفل حديث الولادة متوفي وملقي في حقل بحي المسلخ في مدينة النبطية، من مسافة مرتفعة، وقد تعرض بعض من جسده لنهش من حيوان.

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وعملت دورية من قوى الأمن الداخلي على التحقيق بالحادثة، فيما نقلت جثة الرضيع إلى براد مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.

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