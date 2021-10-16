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السبت، 16-10-2021 06:13 م

العثور على جثث لسياح روس داخل ساونا بفندق في ألبانيا

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الوكيل الإخباري - أفادت تقارير إعلامية بوفاة أربعة سياح روس في حمام بخار بأحد الفنادق في منتجع كويريت الألباني المطل على البحر الأدرياتيكي.

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ونقلت وسائل إعلام ألبانية عن الشرطة القول إن رجلين وامرأتين تتراوح أعمارهم من 31 إلى 60 عاما عثر عليهم جثثا هامدة داخل حمام البخار في وقت متأخر من يوم الجمعة.

 

وذكرت وسائل الإعلام ألبانية أن أسماء ثلاثة من الضحايا أشارت إلى أنهم أقارب.


ويُعتقد أن الاختناق هو السبب المحتمل لوفاة الحالات الأربعة.


والتحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان قد حدث عطل تقني في نظام حمام البخار (ساونا) أو الرعاية غير الملائمة للسياح من جانب طاقم الفندق . 

 

المصدر - البيان 

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