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الأحد، 28-11-2021 09:43 ص

العثور على نصف جثة نهشتها الحيوانات في الكويت

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الوكيل الإخباري - عثرت الأجهزة الأمنية في الكويت، على نصف جثة لرجل قرب نفق الصليبية، وقد نهشتها الحيوانات وأصبحت في حالة تحلل.

وذكرت وسائل إعلام كويتية "أن شخصاً أبلغ غرفة عمليات وزارة الداخلية أمس عن وجود جسم غريب بالقرب من نفق الصليبية بجانب مزارع الألبان.

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ونقلت عن مصدر أمني كويتي قوله  أنه وفور تلقي البلاغ تم توجيه دوريات مديرية أمن الجهراء موقع البلاغ، مشيراً إلى انه وفور وصول رجال الأمن إلى موقع البلاغ شاهدوا نصف هيكل عظمي مع الرأس متحلل.


وأضاف المصدر أن رجال الأمن الكويتي وعند تفتيش المنطقه عثروا على بعض عظام الجثة على مسافه 20 مترا من موقع وجود نصف الجثة الأول، لافتاً إلى أن رجال الأمن استدعوا رجال الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي إلى موقع العثور على الجثة.


وأشار المصدر أن المعاينة الأولية للجثة من قبل الطبيب الشرعي دلت على أن الوفاة حدثت قبل عدة أشهر وأن الجثة تعرضت للنهش الحيواني، لافتا إلى أن رجال الأمن ابلغوا وكيل النائب العام والذي أمر برفع الجثة وإحالتها إلى إدارة الطب الشرعي لتحديد هوية صاحبها، وأمر رجال الأمن بتسجيل قضية جناية وكلف رجال المباحث بالتحري عن القضية في الكويت.

 

المصدر - البيان 

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