العثور على 5 جثث في شقة قرب باريس

الوكيل الإخباري - عثر على 5 جثث داخل شقة في باريس بحسب ما أعلنته السلطات الفرنسية أمس الإثنين، مشيرة إلى أن القضاء فتح تحقيقا في جريمة قتل.



وقال المدعي العام الفرنسي للبلدة جان باتيست بلادييه، لـ"فرانس برس"، إن التحقيق في هذه القضية تسلمته الشرطة القضائية في فرساي، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء للحديث عن الواقعة.



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وبحسب موقع "أكتو 17" الإخباري الذي كان أول من نشر نبأ هذه الواقعة، فإن الضحايا هم "امرأة وأطفالها الأربعة".



وأضاف الموقع أن "الأب البالغ من العمر 33 عاما متوار عن الأنظار، وقوات الأمن الفرنسية تبحث عنه".

لبنان 24