العراق.. مشاجرة بين شقيقين تنتهي بوفاة والدتهما

الوكيل الإخباري - لقيت سيدة عراقية مصرعها عن طريق الخطأ، إثر مشاجرة وقعت بين ولديها تطورت إلى إطلاق نار، في محافظة واسط بجنوب شرق البلاد.



ونقلت "روسيا اليوم" عن مصدر أمني عراقي، إفادته بوقوع مشاجرة بين شقيقين اثنين ضمن منطقة العزة بمدينة الكوت في محافظة واسط.

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وأضاف: "تطورت المشاجرة إلى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ما أسفر عن مقتل أمهما نتيجة رصاصة خاطئة".



وأشار إلى أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث واعتقلت الشقيقين".

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