الفرح تحول إلى مأتم .. مصرع عروس خلال موكب الزفاف في مصر

الوكيل الإخباري - لقيت عروس مصرية مصرعها في حادث أثناء موكب زفافها، قرب قرية «بالوظة»، غرب مدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، أمس الخميس.

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وأسفر الحادث عن إصابة اثنين آخرين، تم نقلهما إلى مستشفى بئر العبد المركزي، وإخطار الأجهزة المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة شمال سيناء عدة بلاغات تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أثناء موكب زفاف على الطريق الدولي الساحلي، في منطقة «ريم البوادي»، قرب قرية «بالوظة»، غرب مدينة بئر العبد، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.



وأكد مصدر طبي في مستشفى بئر العبد، أن المستشفى استقبل 3 مصابين في حادث تصادم وقع أثناء موكب زفاف، قرب قرية «بالوظة»، من بينهم العروس، والتي لفظت أنفاسها قبيل وصولها، متأثرةً بإصابتها.

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