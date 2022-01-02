الفلبين...اختناق أسرة في حمام منزلها مع بداية العام الجديد

الوكيل الإخباري - اعلن مكتب الحماية من الحرائق أن رجلا وزوجته 19عاما ورضيعهما 5أشهر توفوا في حريق دمر منزلهم المؤجر في الفلبين يوم السبت.

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وقال المكتب إن الضحايا توفوا خنقا جراء الدخان وتم العثور على جثثهم في حمام المنزل الذي أتت عليه النيران في ضاحية كالوكان بمدينة مانيلا.

واندلع الحريق بعد أربع ساعات من احتفال الفلبينيين بالعام الجديد بعروض الالعاب النارية، رغم أنها لم تكن صاخبة مثل الأعوام الماضية قبل تفشي كورونا.



وقال محققون إن الحريق ليس له علاقة باحتفالات العام الجديد.

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