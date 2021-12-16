الخميس 16-12-2021
الوكيل الاخباري

علان لـ الوكيل: تجارة الذهب في 2021 تضاعفت 3 مرات

الملك يلتقي اليوم رئيس وأعضاء المكتب الدائم لمجلس الأعيان

70 مليون يورو لتحويل قناة الملك عبدالله إلى أنبوب مغلق

التربية : فتح باب التقديم على التعليم الإضافي - رابط

تدهور صهريج محمل بالفيول على شارع الـ 100

شواغر وظيفية في جامعة اليرموك

استقرار أسعار الذهب محليا

23 ألف طن إنتاج زيت الزيتون العام الحالي

"الإدارية العليا" ترد طعناً يطالب بوقف إجراءات دعوة عمومية المهندسين

انخفاض اصابات كورونا النشطة في الأردن

الخميس، 16-12-2021 09:25 ص

القبض على أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة في مصر

image


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية المصرية، يوم الأربعاء، عن توقيف ثلاثة أشخاص قاموا بانتحال صفة رجال شرطة من قوة أحد مراكز الشرطة في القاهرة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في فيسبوك، أنه تم رصد المتهمين بعد تداول مقطع فيديو لهم وهم منتحلون صفة رجال الشرطة في تطبيق تيك توك في مصر .

اضافة اعلان

 

وأضافت "بعد التحريات تمكنت السلطات المعنية من تحديد هوية الأشخاص الثلاث وتوقيفهم على ذمة التحقيق في سجن مركز البساتين". 

 

وأشارت إلى أن المتهمين اعترفوا بقيامهم بأداء مشهد تمثيلي برفقة آخرين "غير معلومين لديهم".


وذكر المتهمون أن جميعهم يعملون في مكتب عمالة يملكه شخص تعمل السلطات على توقيفه، وأنهم شاركوا في مشهد ضمن أحد الأعمال الدرامية منذ حوالي عام.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_69ed0b79ec7952bfd50d7a7d5e250a05

آخر تطورات جريمة قتل الطلاب الأربعة في مصر

qXnaiRNDOcAI1I6mBRD7RAef5a3BK0ZFXTqYKdZc

تدهور صهريج محمل بالفيول على شارع الـ 100

113-134912-australia-funding-security-mosques-worship_700x400

وفاة طفل وإصابة آخرين في حادث 'قلعة من المطاط' في أستراليا

شرطة نجدة (3)

تفاصيل صادمة حول جريمة قتل مريم في عمان - فيديو

5094094d-fd5b-4b77-a01b-71366ab4a884_16x9_1200x676

جريمة هزت الأردنيين .. تفاصيل صادمة ترويها عائلة مريم

406514_1_1615457234

طعنت طفلتها حتى الموت.. العراق تشهد جريمة تقشعر لها الأبدان

أخبار متعلقة
30dff04bbead7293e3ed8b8809093d1e

تسمم جماعي بين تلاميذ إحدى المدارس الابتدائية بمصر

7a2217c2-e335-4b63-9b2d-e617425fb3cb

زوجة تنهي حياة زوجها بسبب وجبة عشاء في مصر

257025_4_1535540272

القبض على نجل مالك سلسلة محلات شهيرة بتهمة دهس 4 شباب في مصر

7997ea6e-6bf5-4683-af35-69f5ed25721b

مصر.. إعدام قاتل زوجته وأولاده الستة

thumbs_b_c_213fc0781ae358e56a3f646fd0ab326b

مصر.. ارتكاب جريمة أسرية بشعة

61add14b4c59b711bc5e3fef

وفاة 3 أطفال أشقاء بانهيار منزل في مصر