القبض على أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة في مصر

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية المصرية، يوم الأربعاء، عن توقيف ثلاثة أشخاص قاموا بانتحال صفة رجال شرطة من قوة أحد مراكز الشرطة في القاهرة.



وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في فيسبوك، أنه تم رصد المتهمين بعد تداول مقطع فيديو لهم وهم منتحلون صفة رجال الشرطة في تطبيق تيك توك في مصر .

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وأضافت "بعد التحريات تمكنت السلطات المعنية من تحديد هوية الأشخاص الثلاث وتوقيفهم على ذمة التحقيق في سجن مركز البساتين".

وأشارت إلى أن المتهمين اعترفوا بقيامهم بأداء مشهد تمثيلي برفقة آخرين "غير معلومين لديهم".



وذكر المتهمون أن جميعهم يعملون في مكتب عمالة يملكه شخص تعمل السلطات على توقيفه، وأنهم شاركوا في مشهد ضمن أحد الأعمال الدرامية منذ حوالي عام.

المصدر - البيان

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