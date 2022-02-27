الكويت.. الحكم بالسجن 10 سنوات على المدان بـ سرقة الرمال

الوكيل الإخباري - قضت محكمة الاستئناف بالكويت بحبس "قيادي البلدية" المتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"سرقة رمال الكويت" 10 سنوات.



وحسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية، فإنه بعد قيام مدير البلدية بتسليم نفسه والطعن بحكم غيابي صادر بحقه، رفضت محكمة الاستئناف الطعن الذي تقدم به، وقضت مجددا بتأييد حبسه لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع العزل من الوظيفة.

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وبحسب الصحيفة ،فقد اتهم "قيادي البلدية" المذكور بالتشوين والتزوير، وتزوير كتاب منسوب للديوان الأميري الكويتي والتعدي على أرض زراعية بمساحة 282 ألف متر مربع.



كما قضت الإستئناف حسب المصدر ذاته، بحبس المتهم الثاني وهو (وافد) مدة 10 سنوات وحبس متهم ثالث 4 سنوات وألغت عقوبة حبس المتهمة الخامسة (وافدة) وقضت مجددا لها بالبراءة.

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