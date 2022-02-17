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الخميس، 17-02-2022 12:13 م

الكويت.. القبض على قاتل الشاب المصري بالساطور

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية القبض على مرتكب جريمة القتل بالساطور التي شهدتها محافظة حولي بعد العثور في ساحة ترابية على جثة القتيل، وهو مصري الجنسية.

وقالت الوزارة إن الأمن الجنائي ضبط المشتبه فيهم "خلال ساعات قليلة"، وأشارت الوزارة إلى أن التحريات دلت على "حصول مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص".

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وبينما أعلنت الوزارة أن التحقيقات مستمرة، كشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية بعض التفاصيل، إذ نقلت عن مصدر أمني أن المتهم في القضية كويتي، وأن مشاجرة جمعته بالمجني عليه وآخر، وعلى إثرها وقعت الجريمة.

وأشار المصدر إلى أن مرافق المجني عليه قدّم معلومات عجّلت بضبط الجاني الذي اعترف أنه ضرب المجني عليه وفر من موقع الحادثة، وذكر المصدر أن المتهم أحيل إلى النيابة صباح امس,

 

وكانت الداخلية الكويتية تلقت بلاغا يوم أمس الأول، عن وجود جثة لشخص تبين أنه مصري وكانت الدماء تنزف من رقبته، وإلى جواره ساطور.

البيان

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