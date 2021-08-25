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الأربعاء، 25-08-2021 12:23 م

الكويت.. مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في مستشفى

الكويت


الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن مصادر أمنية بأن "مستشفى الجهراء شهد مشاجرة دامية، اندلعت شرارتها الأولى في إحدى الديوانيات، ما أسفر عن إيداع عدد من الأشخاص العناية المركزة".

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وحول تفاصيل هذه المشاجرة، كشفت " الراي" أنه "وبحسب المصادر، فإن بلاغا ورد إلى عمليات وزارة الداخلية عن وجود "هوشة" (عراك) بين عدد من الشباب في محافظة الجهراء، بعد أن تهجم أحد الشبان على آخر في إحدى الديوانيات، وتم استخدام الأسلحة البيضاء بين أطراف الشجار، وتعرض البعض لطعنات عدة، الأمر الذي استدعى نقلهم إلى مستشفى الجهراء، وإيداع البعض العناية المركزة بسبب الإصابات البليغة".


في حين أن المشاجرة لم تنتهي عند هذا الحد، إذ أن أطراف العراك "استكملوا الشجار بالآلات الحادة أمام بوابة العناية المركزة (في المستشفى)، من دون تدخل أحد من عناصر أمن المستشفى، الأمر الذي أحدث فوضى وهلعا لدى المرضى والمراجعين بعد تكسير بعض الكراسي"، إذ أن "وجود عناصر من رجال القوات الخاصة أمام بوابات المستشفى، لم يردع المتشاجرين من استكمال الهوشة داخل أروقة العناية المركزة"، وفق مصادر " الراي".


وانتهى العراك بعد سيطرة رجال أمن الجهراء على جميع الشباب الذين أحدثوا الفوضى والرعب في المستشفى، فيما تجري متابعة حالة المصابين الذين يرقدون في العناية المركزة لاتخاذ الإجراءات القانونية لاحقا بحقهم، بحسب " الراي".

 

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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