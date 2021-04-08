الخميس 08-04-2021
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الخميس، 08-04-2021 01:17 م

المؤبد لشخص ارتكب جريمة مروعة رصدتها الكاميرات في بريطانيا

عراقي


الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة بريطانية حكمها في قضية طالب اللجوء العراقي عزام منغوري المتهم بقتل لورين كوكس البالغة من العمر 32 عاما، في سبتمبر الماضي.

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وقضت محكمة "إكستر كراون" البريطانية، الأربعاء، على عزام منغوري، بالسجن المؤبد، لقتله لورين كوكس في سبتمبر الماضي، حيث قام بتقطيع جسد القتيلة لإخفاء جثتها.


وأشارت المحكمة في قرارها إلى وجوب بقاء عزام في السجن 20 عاما على الأقل، وذلك قبل أن يتم النظر في الإفراج المشروط عنه، وفق "سكاي نيوز عربية".


وارتكب عزام البالغ من العمر 24 عاما، وهو طالب لجوء مهدد بالترحيل، جريمته بحق لورين كوكس البالغة من العمر 32 عاما، في سبتمبر الماضي بحجرة يسكنها بمدينة إكستر، جنوب غربي إنجلترا، حيث قام بتقطيع جسدها إلى 7 قطع، وتخلص من ملابسها وأشياء خاصة بها، برميها في القمامة أو بالغابات.وعقب الإبلاغ عن اختفائها، توصلت الشرطة إلى فيديو خاص بكاميرات المراقبة، يظهر لورين برفقة عزام، الأمر الذي وضعه في دائرة الاتهام.

واكتشفت الشرطة لاحقا بعد إجرائها لسلسلة من التحريات، إقدام عزام على جريمته المروعة، واستخدامه لشريحة هاتفها المتحرك لإقناع أصدقائها بأنها لا تزال على قيد الحياة.


ويعتقد أن لورين قد تعرضت للاختناق، بعدما شوهد قميصها وهو موضوع في فمها، عند اكتشاف الجثة.


وأشارت التحقيقات إلى اختراق عزام لحسابات لورين على مواقع التواصل الاجتماعي، لإرسال رسائل للأهل والأصدقاء، محاولا تقليد أسلوب القتيلة في محادثاتها.

 

البيان

 

 


 




 

 


 

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