الجمعة 09-04-2021
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الجمعة، 09-04-2021 04:22 م

النرويج : عثروا على جثته بعد 9 سنوات.. واكتشفوا مفاجأة غير متوقعة

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الوكيل الاخباري - عثرت الشرطة النرويجية على جثة رجل ميت في شقته في العاصمة أوسلو، منذ 9 سنوات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية في الآونة الأخيرة.

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وبحسب الجيران، اختفى الرجل لمدة طويلة، وظنوا أنه انتقل إلى مكان آخر وتم العثور على جثته عندما طلب الحارس من الشرطة فتح الشقة حتى يتمكن من القيام بأعمال الصيانة.

 

وقد تم إيقاف معاش الرجل التقاعدي في عام 2018، عندما لم تتمكن إدارة العمل والرفاهية النرويجية من الاتصال به، ولكنه استمر في دفع فواتيره تلقائيًا من حسابه المصرفي.


وقالت مفتشة شرطة أوسلو، جريت لين ميتليد، للإذاعة النرويجية الحكومية، إنها وزملاؤها فكروا كثيرًا في كيفية وفاة شخص ما منذ فترة طويلة من دون أن يكتشف ذلك أحد.


وأضاف "هذه حالة خاصة، وقد جعلتنا نسأل أسئلة حول كيفية حدوثها استنادًا إلى الصورة التي لدينا، من الواضح أنه كان شخصًا اختار عدم الاتصال بالآخرين".

 

المصدر - سكاي نيوز 

 




 

 


 

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