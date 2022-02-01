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الثلاثاء، 01-02-2022 11:39 ص

النمسا..يقتل شقيقه وأمه ويتصل بالشرطة قبل انتحاره

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الوكيل الإخباري -  قتل رجل في النمسا (60 عاما) شقيقه وأمه، ثم انتحر بعدما اتصل بالشرطة عبر الهاتف وأبلغ عن جريمته، بحسب ما أعلنته السلطات النمساوية، اليوم الثلاثاء.

وهرع الضباط إلى مسرح الجريمة في مدينة جراتس، لكن بعد فوات الأوان، حيث عثروا على جثث القاتل، وشقيقه (58 عاما)، وأمه 81 عاما.

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وبحسب معلومات أولية، كان الشقيقان يعيشان في الشقة مع والدتهما.ولم يتضح بعد مسار الأحداث والدافع وراء الجريمة.

 

 

البيان 

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