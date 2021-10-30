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السبت، 30-10-2021 12:01 م

الهند.. انفجار بطارية هاتف ذكي في وجوه 3 أطفال

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الوكيل الإخباري-تسبب انفجار بطارية هاتف ذكي في وجوه 3 أطفال إلى إصابتهم بجروح خطيرة دخلوا على إثرها المستشفى لتلقى العلاج، وقعت الحادثة منطقة داتيا في ولاية ماديا براديش الواقعة وسط الهند.

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وبحسب ما ذكره موقع "seothemes"، قالت الشرطة الهندية: "إن 3 أطفال أصيبوا بجروح خطيرة بعد انفجار بطارية هاتف قديم غير مستعملة"، فقد وقع الحادث بمنطقة داتيا بعد أن قام الأطفال بتوصيل الهاتف بالشاحن لشحن البطارية أثناء اللعب، مما أدى إلى حدوث انفجار مفاجئ أدى إلى انفجار البطارية بشكل مروع.


وفي الوقت الحالي، يخضع الأطفال الثلاثة المصابون للعلاج، حيث يعانون من جروح في وجوههم نتيجة الانفجار الذي أدى إلى دخول قطع من الهاتف المنفجر في أجسامهم.


وبحسب المعلومات، كان سون سوميت، البالغ من العمر 11 عاما، والمقيم في Talaiya Mohalla بالمدينة، يلعب بالهاتف بعد إنتهاء يومه الدراسي الساعة 7.30 مساءً يوم الأربعاء الماضي، مع أبناء عمه غوراف خير، 7 سنوات، ورامان خير، 6 سنوات.


وأثناء اللعب بالهاتف، قام سوميت بتوصيل الهاتف بسلك كهربائي ووضعه في مقبس الكهرباء بالمنزل، مما أدى إلى انفجار البطارية، مما نتج عنه تعرض الأطفال الثلاثة لجروح خطيرة بعد أن تناثرت اشلائها فيما أصابت بعض القطع أجسام الأطفال.

صدى البلد

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