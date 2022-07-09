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السبت، 09-07-2022 11:40 ص

الهند.. رجل حاول الهرب من حريق في مطعمه فمات صعقا بالكهرباء

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الوكيل الإخباري - حاول رجل هندي يبلغ من العمر 35 عاما الهرب من حريق في مطعمه في منطقة تانغرا بمدينة كولكاتا الهندية، فلقي مصرعه صعقا بالكهرباء. 

وقالت الشرطة إن الرجل، الذي يدعى بونتي هالدار وفي حوالي الساعة 9 صباحا يوم الثلاثاء الماضي كان على وشك بدء الطهي في مطعمه الصغير في طريق غوبيندو خاتيك في تانغرا عندما انفجرت أسطوانة للطبخ واندلع حريق بسببها.

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وأضافت الشرطة أن بونتي وأصدقاءه حاولوا إخماد النار باستخدام المياه، لكنهم فشلوا في ذلك.


وأفادت بأنه لما هم بالخروج من المطعم لامس باب المتجر الحديدي وتعرض لصدمة كهربائية أردته قتيلا.


وكشفت الشرطة عن وجود سلك كهربائي غير مغطى ملامس للباب الحديدي للمحل.


وذكرت وسائل إعلام هندية أنه تم نقل الرجل على الفور إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاته.


ومع ذلك، ادعت عائلته أنه توفي بعد لمس عمود الإنارة خارج المطعم، بحسب "روسيا اليوم".

 

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