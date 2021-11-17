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الأربعاء، 17-11-2021 04:01 م

اليابان.. رجل يخفي جثة والده لأكثر من عام ليحصل على معاشه التقاعدي

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الوكيل الإخباري - قبضت الشرطة اليابانية بمحافظة "مي"، على مواطن قام بإخفاء جثتي والديه في منزلهما، ولم يبلغ السلطات بموتهما في الوقت اللازم، بهدف حصوله على معاشهما التقاعدي.

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وذكرت الشرطة أن تاكاشي موريشيتا، وهو عامل بدوام جزئي يبلغ من العمر 54 عاما، اعترف بالتهمة.

ونقلت عنه الشرطة قوله إن والده كاتسوجي (84 عاما آنذاك) توفي قبل نحو عام، بينما توفيت والدته قبل أربعة أيام"، موضحا أنه "قام بالاحتفاظ بالجثتين في المنزل بغية حصوله على معاشهما التقاعدي".

 

المصدر - لبنان 24

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