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السبت، 27-11-2021 10:17 ص

امرأة تقتل زوجة ابنها وترميها من شرفة في الجزائر

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الوكيل الإخباري - اهتزت ولاية خنشلة الواقعة بشمال شرق الجزائر، على وقع جريمة شنعاء راحت ضحيتها سيدة حامل في شهرها الثامن على يد أم زوجها، يوم الخميس .

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وحسب الصحيفة الجزائرية، فإن الجانية، وهي أم زوج الضحية، أقدمت على ضرب زوجة ابنها الحامل في الشهر الثامن، والبالغة من العمر 26 سنة، بمقلات قبل رميها من شرفة المنزل في الجزائر.

وقد توفيت العروس التي لم يمر على زواجها سوى 8 أشهر، بالمستشفى متأثرة بجروحها البليغة في الجزائر .


ومن جهتها، فتحت المصالح الأمنية الجزائرية تحقيقا لفك لغز الجريمة هذه.

 

المصدر - روسيا اليوم 

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